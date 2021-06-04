В конце мая суд оправдал украинца, арестованного за якобы незаконный ввоз оружия на Шри-Ланку.

В Украину вернулся капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, которого почти пять лет удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

«Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе», - отметил министр.

В сообщении Профсоюза работников морского транспорта Украины ранее говорилось, что в октябре 2015 года судно Avant Garde находилось на якоре вне территориальных вод Шри-Ланки по указанию компании-оператора судна. Капитан Гаврилов ожидал разрешения на заход в порт, когда Avant Garde был задержан шриланкийскими властями и принудительно заведен в территориальные воды Шри-Ланки. Судно было поставлено на стоянку в порту, а Гаврилов остался на борту в качестве капитана.

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Через несколько месяцев, 23 июня 2016 года, капитан Гаврилов был арестован за незаконный ввоз оружия в страну. С тех пор ему не разрешалось покидать территорию государства.

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Автор: Виталий Саенко