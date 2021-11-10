Работодатели предлагают уборщикам зарплату до 15 тысяч гривень и посменный график работы.

В Украине внезапно снизился спрос на профессию уборщика, которая не требует наличия у человека высшего образования.

Об этом "Обозревателю" рассказала руководитель отдела работы с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. В зависимости от условий работы уборщикам платят от 4 до 15 тысяч гривень, однако, говорит эксперт, с осени предложений для них становится существенно меньше. Это она объясняет тем, что в летний период нужны соответствующие специалисты в гостиницах и ресторанах. Именно тогда люди чаще путешествуют и отдыхают.

Сейчас в Украине доступны около 4 тысяч вакансий уборщиков, свидетельствуют данные Jooble. Зарплаты в них зависит от графика и объема работы, а также от работодателя. Больше платят традиционно в городах-миллионниках. Ищут на такие должности в основном женщин от 20 до 50 лет, график работы - посменный.

Как сообщал УНИАН, украинские работодатели ищут ТікТок-специалистов и предлагают им зарабатывать тысячи долларов в месяц.

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Автор: Юрий Годован