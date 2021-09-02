В целом рейтинг включает более 1600 университетов из 99 стран и территорий.

Десять высших учебных заведений Украины попали в ежегодный рейтинг лучших университетов мира, который опубликовал журнал Times Higher Education.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Отмечается, что Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более чем 1600 университетов из 99 стран и территорий.

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Рейтинг основан на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые определяют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

Для рейтинга издание проанализировало более 108 млн цитирований в более чем 14,4 млн научных публикаций почти 22 тыс. ученых во всем мире. Всего собрано более 430 тыс. точек данных из более чем 2100 учреждений, которые подали данные.

Как информируют в МОН, украинские университеты среди мировых учебных заведений расположились в рейтинге в следующем порядке:

Сумский государственный университет - 501-600 место;

Национальный университет "Львовская политехника" – 601-800 место;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1001-1200 место;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 1201+ место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1201+ место;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1201+ место;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 1201+ место;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1201+ место;

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1201+ место;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1201+ место.

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Автор: Инна Андалицкая