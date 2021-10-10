Медаль выпустят тиражом всего 10 тысяч штук.

В Украине уже 12 октября появится новая памятная медаль. Он посвящена 25-летию Конституционного Суда Украины

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

На аверсе медали вверху изображен малый Государственный Герб Украины, под которым находится надпись "Украина". При этом в центре размещен фрагмент здания КСУ в виде развернутой книги, а внизу указан год чеканки – 2021. Также слева на фоне здания КСУ красуется логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

В то же время на реверсе медали размещен логотип КСУ, а под ним надпись "Конституционный суд Украины". Ниже надписи указано количество лет существования Конституционного суда Украины - "25 лет".

Медаль выпустят тиражом всего 10 тысяч штук.

Как ранее сообщал УНИАН, с 27 сентября Нацбанк ввел в обращение новые монеты номиналом 5 и 10 гривен. Кроме этого, недавно стало известно, что за редкие монеты номиналом 50 копеек можно получить до 10 тысяч гривен.

5 октября НБУ ввел в обращение новую редкую монету, посвященную известному борцу Ивану Поддубному. Номинал монеты - 2 гривны. Ее выпустили в небольшом тираже - всего 35 тысяч штук, поэтому она такая редкая.

Автор: Анастасия Горбачева