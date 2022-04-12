Это первая марка "Укрпочты", которая появится в условиях военного положения.

С 12 апреля марка "Русский военный корабль, иди на...!" появится в продаже в отделениях "Укрпочты".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы почты, переданном УНИАН.

По информации ведомства, это первая марка в условиях военного положения и ее спецгашение состоится 12 апреля одновременно в областных центрах Украины, а спецгашение штемпелями АР Крым, Севастополя, Херсона и Чернигова - в Киеве.

Национальный почтовый оператор сообщает, что к выпуску подготовлены две художественные почтовые марки: одна номиналом F (эквивалент 23 грн) - для оплаты почтовых отправлений по Украине, а вторая номиналом W (эквивалент 1,5 долл. США) - для оплаты писем и открыток, отправляемых за границу. Также в почтовый выпуск входит конверт.

"Укрпочта" отмечает, что эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на...!" выбран по результатам народного голосования среди пользователей социальных сетей. Как сообщал УНИАН, больше всего голосов они отдали за картину Бориса Гроха - за нее проголосовали 1756 из 8000 пользователей Facebook и Instagram.

Напомним, в "Укрпочте" заявили, что больше не будут выпускать почтовые марки и маркированные конверты с литерным номиналом V (тариф стоимостью 12 грн для пересылки простых писем массой до 50 г по Украине, самый популярный среди тарифов в Украине), а также марки с номиналом Z (эквивалент 1 долл. для международной доставки писем массой до 50 г).

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