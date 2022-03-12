Им стал украинский художник Boris Groh

Недавно "Укрпочта" объявила голосование за несколько дизайнов почтовой марки со слогном "Русский военный корабль, иди нахуй!". Победителя уже определили. Им стал украинский художник Boris Groh, за которого проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

В ведомстве отметили, что после завершения организационных вопросов эскиз будет передан в печать.

"Итак, не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрпочта" возобновила доставку интернет-заказов в Украине. Сейчас на предприятии почтовой связи работают более 4700 отделений.

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