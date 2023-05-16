В этих заведениях сначала будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться.

Сеть ресторанов Mcdonald'S с 16 мая возобновляет работу двух ресторанов в Кременчуге на ул. Киевской, 6 и в Полтаве на ул. Европейской, 187-А.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении УНИАН. В сети сообщили, что в обоих ресторанах клиенты могут сделать заказ в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания, а также на МакДрайве.

Заведения будут работать с 07:00 до 22:00 и придерживаться расширенных правил безопасности, по которым в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все процессы и закрывает заведение, чтобы работники и гости могли пройти в укрытие.

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В Mcdonald's подчеркнули, что в случае повышенного спроса в первые дни заведения будут работать на ограниченное количество посетителей для более эффективной отработки обновленных процедур по безопасности.

"По аналогии с возобновлением работы ресторанов, которые долгое время были закрытыми, в заведениях Полтавы и Кременчуга сначала будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что с открытием этих заведений Mcdonald's уже восстановил более 70% ресторанов сети. Вместе с только что восстановленными заведениями в Украине сейчас работают 87 ресторанов Mcdonald's.

В начале войны Mcdonald's закрыл свои заведения в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале полномасштабной войны все заведения Mcdonald's прекратили свою работу в Украине.

Летом прошлого года Украина вела переговоры об открытии заведений компании. Наконец в сентябре в Киеве открылись три ресторана сети, они работали только на доставку. Со временем в столице начали постепенно открываться и другие точки.

После Киева сеть возобновила свою работу во Львове, затем - в Тернополе, Ровно, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске и еще многих городах Украины.