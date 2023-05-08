Коллекцию артефактов полицейские изъяли у одного из членов группы, причастной к незаконной деятельности, связанной с финансированием "ДНР".

В Украине изъяли коллекцию древностей и уникальных музейных экспонатов на миллионы долларов США.

Как сообщили в Нацполиции, среди изъятого - старинное оружие и предметы вооружения, украшения и детали одежды, посуда, монеты и иконы.

"Один из изъятых предметов - редкий меч Гуннов, украшенный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает знаменитую гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами", - уточнили детали в Нацполиции.

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Там отметили, что коллекцию разнообразных артефактов полицейские изъяли у одного из членов группы, причастной к незаконной деятельности, связанной с финансированием "ДНР", выводом денежных средств из Украины в РФ, а также ведению бизнеса на территории оккупированного Крыма.

"В офисном помещении этого гражданина в Киеве правоохранители обнаружили большое количество музейных экспонатов – доспехи 16-19 вв., среди которых шлемы польских гусаров, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья", - уточнили в Нацполиции.

По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов. Часть ее, вероятно, была похищена из музеев оккупированного Крыма. "Изъятые археологические предметы передадут на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины", - отмечается в сообщении.

Хищение стародитностей в Украине

В Украине время от времени находят украденные музейные экспонаты и другие ценные древности. Так, 14 апреля в Одесской области пограничники предупредили вывоз за границу старинной скрипки. "40-летний водитель микроавтобуса "Mercedes" перевозил ее вместе с другими вещами в Болгарию, по его словам, по просьбе товарища. На музыкальном инструменте нанесена маркировка "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742", - сообщили тогда пограничники.

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