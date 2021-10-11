Спортсмены-любители массово глотают на видео ложку неразведенного порошкового энергетика.

В TikTok все больше становится популярным новый опасный челлендж. Следование ему может быть не только опасным для здоровья, но и привести к смерти.

Об этом пишет издание Daily mail.

Речь идет о тренде под названием dry scooping ("сухая ложка"). Суть его полагает в том, что перед тренировкой спортсмены-любители на видео глотают ложку неразведенного порошкового энергетика.

Врачи предупреждают об опасности указанных действий. Медики обеспокоены, что подростки могут массово подвергать себя риску, подкрепляясь спортивной добавкой всухомятку.

Читайте такжеФеномен TikTok: как китайская соцсеть покорила украинский университет и весь мир (лонгрид)К тому же у тренда уже есть одна пострадавшая. 20-летняя девушка из США Бриатни Портильо перед тренировкой приняла сухой коктейль и попала в больницу с сердечным приступом.

Ранее сообщалось, что недавно в TikTok вернулся опасный челлендж ("Пуд-челлендж"). Его суть заключается в том, чтобы на камеру съесть капсулу для стирки и опубликовать это.

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Автор: Катерина Шварц