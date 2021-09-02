"Пуд-челлендж" был популярен в TikTok еще в 2018 году. Затем тренд прошел, а теперь он снова вернулся.

В TikTok среди подростков набирает популярность новый опасный челлендж ("Пуд-челлендж"). Его суть заключается в том, чтобы на камеру съесть капсулу для стирки и опубликовать это.

Во Всеукраинском союзе парамедиков рассказали, что ежемесячно в больницу госпитализируют 15-20 детей, выпивших агрессивное вещество. Об этом говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

Читайте такжеВ Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощьВ результате таких "развлечений" дети получают ожоги ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного тракта.

"Хуже всего в этом то, что обожженный пищевод отекает, а когда заживает, то становится гораздо уже. Когда он становится гораздо уже, то человек потом не может нормально есть", — рассказал врач.

Медики советуют во время первых таких симптомов ехать в ближайшую больницу, а не промывать желудок самостоятельно.

Психологи советуют строить с детьми доверительные отношения, чтобы не допустить участия в таких челленджах.

Ранее соцсеть TikTok заполонили видео, в которых подростков призывают к массовому суициду. Пользователи сети стали постить ролики с надписями о том, что они присоединятся к волне самоубийств. Сама социальная сеть постаралась забанить распространителей призывов и удалить провокационные записи.

Автор: Ольга Робейко