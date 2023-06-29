В результате контрдиверсионной спецоперации в Сумской области задержан "расконсервированный" агент ФСБ РФ, который собирал разведданные об обороне северо-восточных границ Украины.
Как говорится в сообщении СБУ, полученную информацию он передавал агрессору для корректировки вражеских обстрелов украинских войск, в том числе из российских реактивных систем залпового огня "Град".
По данным следствия, фигурантом оказался житель Сум, гражданин Украины, но родом он из Курской области РФ. Он - бывший местный "функционер" запрещенной "Партии регионов". Еще до начала полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ.
В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих периодических поездок в РФ к родственникам. "Во время одного из таких выездов в страну-агрессор он получил от ФСБ задание о проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в "режим ожидания"", - говорится в сообщении.
А после 24 февраля 2022 года на российского агента дистанционно вышел его "куратор" из ФСБ и запросил развединформацию о местах дислокации Сил обороны в приграничных районах области.
Для сбора разведданных предатель на собственном автомобиле объезжал местность и скрыто фиксировал локации украинских защитников.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" во время попытки передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбе. Для передачи разведданных в ФСБ он использовал несколько мессенджеров, в которых сразу удалял сообщения после "сеанса связи" с оккупантами.
Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружено:
- российский паспорт и трудовую книжку;
- партийный билет запрещенной в Украине "Партии регионов";
- прокремлевскую символику;
- мобильные телефоны и компьютерную технику.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения").
Предатели Украины
С началом войны СБУ активизировала работу по вылову предателей и коллаборантов. Таких они обнаруживают почти каждый день. Так, 6 июня задержали агентов российского ГРУ, которые шпионили за Силами обороны на Яворовском полигоне. Ими оказались двое украинских военных и врач, которые в составе различных подразделений дислоцировались на его территории .