На действия учителя обратила внимание сержант ВСУ - она обратилась к Минобразования.

В Сумской СОШ №18 на уроке защиты Отечества учитель заявил ученикам о необходимости поздравить родных с 23 февраля.

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Об этом в Facebook рассказала активистка, украинский военнослужащий Ольга Герасименко.

Женщина возмутилась тем, что учитель высшей категории, имеющий звание полковника, призывает детей поздравлять родных с днем враждебной Украине армии.

"Я, младший сержант ВСУ, мама троих детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу Государственную службу качества образования Украины Министерство образования и науки Украины и управление образования и науки Сумского горсовета напомнить этому полковнику, что он преподает защиту Отечества в Украине, а не в России», - написала Герасименко.

Сообщение вызвало скандал в соцсети, собрав более сотни комментариев.

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Автор: УНИАН