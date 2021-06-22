Также активистов предупредили, что в массовых акциях не могут участвовать организации, которые в России признали экстремистскими, в частности Меджлис крымских татар.

Оккупанты в Крыму перед днем крымскотатарского флага, который будет отмечаться 26 июня, начали раздавать активистам листовки с «предупреждением о недопустимости нарушения закона».

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».

Так называемые предупреждения содержат подписи представителя «полиции». В них говорится о том, что на территории Крыма «планируется проведение несогласованного митинга».

«Участникам акции запрещается скрывать свое лицо, иметь при себе оружие, не допускается нарушение общественного порядка и осуществление экстремистской деятельности», - говорится в листовке.

Также активистов предупредили, что в массовых акциях не могут участвовать организации, которые в России признали экстремистскими, в частности Меджлис крымских татар.

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Оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

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Автор: Денис Прядко