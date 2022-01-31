Водитель маршрутки решил пересмотреть ленту соцсети.

В Киеве водитель 472-й маршрутки, которая следует от станции метро "Минская" до проспекта Георгия Гонгадзе, отличился странным поведением в рабочее время.

Соответствующее видео накануне опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

То, что делает водитель во время движения транспортного средства, удалось снять на телефон одному из пассажиров в салоне.

"Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще как после бомбежки. Хоть водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансонового трешняка они всю дорогу сидят в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее другой столичный маршрутчик тоже во время движения играл на мобильном телефоне.

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