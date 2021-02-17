По данным следствия, мужчина развращал трех девочек в возрасте 5-7 лет.

В Одесской области завершено расследование в отношении директора коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка», подозреваемого в сексуальном насилии и развращении малолетних детей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Измаильская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора специализированного дома ребенка. Мужчина подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних.

По данным следствия, директор детдома с июня 2018 года по август 2020 года, в дневное и вечернее время суток, систематически приводил в свой служебный кабинет трех малолетних воспитанниц под предлогом совместного времяпровождения, в том числе просмотра мультипликационных фильмов или угощения сладостями.

В дальнейшем руководитель, используя доверие, свой авторитет и влияние на детей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие и развратные действия.

Развращение воспитанников Измаильского детдома

Летом 2020 года сотрудница коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка» заявила в полицию о том, что директор учреждения развращает трех девочек (возраст 5-7 лет).

По факту было открыто уголовное производство, 19 декабря директору сообщили о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних детей.

По версии следствия, он удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации своего интимного органа, прикосновениями ним к их телам и принуждением к определенным действиям со стороны детей.

Злоумышленник просил детей никому не рассказывать об «играх», объясняя, что это их тайна, о которой никто не должен знать.

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Автор: Лариса Козовая