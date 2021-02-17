В Одесской области завершено расследование в отношении директора коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка», подозреваемого в сексуальном насилии и развращении малолетних детей.
Читайте такжеВ Одессе осужден мужчина, насиловавший малолетнюю дочь и пасынка
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Измаильская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора специализированного дома ребенка. Мужчина подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних.
По данным следствия, директор детдома с июня 2018 года по август 2020 года, в дневное и вечернее время суток, систематически приводил в свой служебный кабинет трех малолетних воспитанниц под предлогом совместного времяпровождения, в том числе просмотра мультипликационных фильмов или угощения сладостями.
В дальнейшем руководитель, используя доверие, свой авторитет и влияние на детей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие и развратные действия.
Развращение воспитанников Измаильского детдома
Летом 2020 года сотрудница коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка» заявила в полицию о том, что директор учреждения развращает трех девочек (возраст 5-7 лет).
По факту было открыто уголовное производство, 19 декабря директору сообщили о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних детей.
По версии следствия, он удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации своего интимного органа, прикосновениями ним к их телам и принуждением к определенным действиям со стороны детей.
Злоумышленник просил детей никому не рассказывать об «играх», объясняя, что это их тайна, о которой никто не должен знать.
Новости по теме
- В Одессе возле "Ланжерона" задержан подозреваемый в растлении малолетней девочки
- В Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорен мужчина за изнасилование 11-летней девочки
- На одесском пляже задержали 72-летнего пенсионера-извращенца, который приставал к 12-летней девочке
- Развращали детей и распространяли порно: полицейские задержали группу извращенцев (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram