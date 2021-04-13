фото Lb.ua

Депутаты вынуждены заказывать обеды из-за того, что столовая в Раде закрыта из-за локдауна.

Нардепы разных фракций в комментариях LB.ua жалуются, что обещанной централизованной доставки еды в перерыве работы Раде не было. Парламентарии заказывают обеды в комитетские кабинеты через интернет.

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"Мы вместе с Викторией Кинзбурской в кабинете. Я ела овсянку. Не заказывала, у меня "стратегический запас" в кабинете. Возможно, централизованно будут кормить уже после 17:00. Другие коллеги заказывают еду через различные приложения прямо в Раду", - рассказала нардеп "Слуги народа" Ольга Смаглюк-Василевская.

фото Lb.ua
фото Lb.ua

Ее коллега по фракции нардеп Александр Качура также пожаловался, что обещанной накануне главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко централизованной доставки обедов для всей фракции не было.

"В перерыве я вышел из Рады. Взял на себя кофе и круассан. Вот и все", - рассказал он.

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что утром была большая очередь депутатов к автомату с кофе. По его словам, его коллеги по фракции тоже заказывали обеды в комитеты через интернет-приложения.

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Автор: Екатерина Лиманская