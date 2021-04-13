Депутаты вынуждены заказывать обеды из-за того, что столовая в Раде закрыта из-за локдауна.
Нардепы разных фракций в комментариях LB.ua жалуются, что обещанной централизованной доставки еды в перерыве работы Раде не было. Парламентарии заказывают обеды в комитетские кабинеты через интернет.
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"Мы вместе с Викторией Кинзбурской в кабинете. Я ела овсянку. Не заказывала, у меня "стратегический запас" в кабинете. Возможно, централизованно будут кормить уже после 17:00. Другие коллеги заказывают еду через различные приложения прямо в Раду", - рассказала нардеп "Слуги народа" Ольга Смаглюк-Василевская.
Ее коллега по фракции нардеп Александр Качура также пожаловался, что обещанной накануне главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко централизованной доставки обедов для всей фракции не было.
"В перерыве я вышел из Рады. Взял на себя кофе и круассан. Вот и все", - рассказал он.
Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что утром была большая очередь депутатов к автомату с кофе. По его словам, его коллеги по фракции тоже заказывали обеды в комитеты через интернет-приложения.
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