Выезжать за границу не могут мужчины призывного возраста, однако есть исключения.

Действующий в Украине запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста имеет несколько сторон медали, однако в Конституции четко прописана обязанность для всех защищать страну.

Такое мнение высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич, передает "РБК-Украина".

По словам депутата, для определенных категорий граждан сделали исключения. Это касается студентов, преподавателей, опекунов и тому подобное.

"Мы с военными постоянно это обсуждаем и совершенствуем, вносим изменения в соответствующее законодательство", - рассказал Завитневич.

Он убежден, что неправильно позволять всем, кто не в ВСУ, выезжать из страны.

"Мы не знаем, что будет завтра или послезавтра на фронте. Однако, по моему мнению, есть определенные категории граждан, которые эффективнее будут работать здесь или за рубежом и помогать своим семьям и государству", - добавил Завитневич.

Запрет выезда из Украины во время военного положения

Как писал УНИАН, на период действия правового режима военного положения указом президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине" выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается. Военное положение сейчас продлено до 23 августа.

В Государственной пограничной службе Украины напоминали, что запрет не применяется к отдельным лицам этой категории. В частности речь идет о лицах, которые имеют удостоверения об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет; имеющие заключение военно-врачебной комиссии о негодности с исключением с воинского учета.

Также это лица, на попечении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Кроме того, это лица, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью i или II группы, до достижения им 23 лет; усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

В этом перечне также лица, занятые постоянным уходом за теми, кто в нем нуждаются, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Среди прочего, это лица, которые выехали в другие государства на постоянное место жительства, что документально подтверждено; соискатели профессионального передвищої и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся за рубежом по дневной или дуальным формам получения образования (студенты, слушатели).

Кроме этого, пересечь границу на выезд из Украины могут военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законодательством случаях, в частности: водители, которые забронированы для осуществления международных грузовых перевозок, перевозок для нужд Вооруженных сил Украины, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи; люди с инвалидностью и лица, их сопровождающие.