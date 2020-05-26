Дело насильников-полицейских из Кагарлыка рассмотрят на заседании профильного комитета Рады

На заседание будет приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности планирует на внеочередном заседании 1 июня рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Как сообщается на сайте комитета, заседание состоится в 15:00 в закрытом режиме.

«В понедельник 1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета относительно ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. На заседание будет приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

Арестованные подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшемся насилием, и изнасиловании. В случае доказательства вины правоохранителей в совершении этого преступления, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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