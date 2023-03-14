В компании говорят, что не ожидали такого шума вокруг их продукции.

В сети вспыхнул очередной скандал из-за патриотических названий продуктов. Месяц назад все обсуждали знаменитый напиток под названием "Буча Комбуча", а на этот раз пользователей сети возмутили названия семян — редис "Азовсталь", кабачок "призрак Киева" и еще десяток подобных названий.

Журналисты 1+1 выяснили, что это - манипуляция и игра на патриотизме или поднятие патриотического духа.

Сеть пестрит гневными комментариями из-за патриотических названий семян:

"Вы тут ни при чем! Вы просто хайпуете на чужой крови"

"Зачем лепить войну на семена?"

"Это дешевый маркетинг, это просто жесть"

"Бойкот такой продукции - лучшее, что мы можем сделать"

Вот что говорят о патриотических названиях для многих украинских товаров наши военные:

"Я думаю, это ненормально. Это унижает патриотизм тех людей, которые сейчас там находятся"

"Я отношусь к этому положительно. Это определенная поддержка"

"Это хайп на войне. Про Бучу точно могу сказать и про Азовсталь - не стоит использовать".

Исследователь гастрономической культуры и истории украинской кухни Елена Брайченко говорит, что даже, казалось бы, невинное название петрушки "Стефания" или огурец "Патрон" - это то, что вводит покупателей в заблуждение. Она признается, что сначала подумала, что это новые сорта.

Однако производитель этих семян говорит, что манипулировать или пиариться на войне абсолютно не собирались, а наоборот - хотели помочь нашим защитникам. Вот как такой ход объяснил основатель компании Петр Таращенко:

"Это - некоммерческий проект, вся прибыль от его реализации будет направлена на поддержку ВСУ... Никаких заигрываний на тему патриотизма не было".

В компании говорят, что не ожидали такой шумихи вокруг их продукции, хотя неуместность названий "Азовсталь" и "Призрак Киева" все же признают.

"Мне жаль, что со своими благотворительными намерениями я не смог всесторонне проанализировать, какие ассоциации могут вызвать такие названия семян как "Азовсталь" и "Призрак Киева", — говорит Таращенко.

Он заверил, что не хотел никого обидеть такими названиями. И все же изменить что-то производитель пока не может - партия товара уже отгружена.

В Гданьске назвали площадь в честь Мариуполя

Ранее в польском Гданьске назвали площадь в честь Мариуполя. Об этом сообщил Мариупольский горсовет, теперь одна из площадей Гданьска названа "Площадью Героического Мариуполя".

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