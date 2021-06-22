Старый мост закрыли на реконструкцию в октябре прошлого года, после чего полностью разобрали и начали создавать новый.

На объездной дороге Прилук (Черниговская область) строят новый путепровод вместо старого изношенного моста. Путепровод является частью национальной трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, поэтому его качество чрезвычайно важно.

Укравтодор показал на видео, как идут работы на объекте по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Старый мост закрыли на реконструкцию в октябре прошлого года, после чего полностью разобрали и начали создавать новый. Движение транспорта временно пустили в объезд.

Сейчас на новом путепроводе уже поставили пролетное строение, устанавливают подпорки, укрепляют откосы и обустраивают гидроизоляцию с водоотводами.

На очереди - укладка асфальта, обустройство лестниц, барьерного ограждения и т.д.

Сейчас на трассе Н-07 в Черниговской области параллельно реконструируют 5 искусственных сооружений: 3 через реку Удай, мост через реку Лисогор и путепровод через железную дорогу в Прилуках.

Всего в области по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в этом году отремонтируют 182 км дорог государственного значения и 14 мостов.

Как сообщал координатор программы «Большая стройка», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году по всей Украине будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог европейского качества и 150 мостов.

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Автор: Иван Бойко