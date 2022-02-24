Решение принято из соображений безопасности.

В сервисе "Дия" не будут доступны некоторые документы и услуги.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

"Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые реестры. Временно в "Дии" не будут доступны некоторые документы и услуги. Все это делается в целях безопасности. Приложение и портал работают стабильно", - отметил Федоров.

Службы нацбезопасности отключат все госреестры, чтобы гарантировать безопасность данных украинцев. Это будет до тех пор, пока ситуация в Украине не стабилизируется. Поэтому некоторые цифровые документы и ряд услуг в приложении "Дия" будут недоступны.

Заметим, что "Дия" не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из госреестров, которые надежно защищены.