Позже из публичного пространства уберут табличку коменданту Алексею Келину и памятник на месте якобы отдыха Петра І.

Сегодня в Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І, который стоял возле музея "Поле Полтавской битвы".

Как сообщила исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, решение о демонтаже было принято горисполкомом 20 февраля на основании приказа Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины от 31 января 2025 года.

Этим документом предусмотрено исключение из реестра памятников культуры имперских памятников в Полтаве, которые увековечивают победу Российской империи в Полтавской битве. Речь идет о памятнике Петру I на Шведской Могиле, месте командного пункта царя и 10 редутов на поле Полтавской битвы, памятнике на месте отдыха Петра I и монументе защитникам крепости Полтавы и ее коменданту Алексею Келину.

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По словам Ямщиковой, первым сегодня демонтировали памятник Петру I возле музея "Поле Полтавской битвы". Это сделали неравнодушные граждане без привлечения бюджетных и государственных средств.

Она добавила, что позже из публичного пространства уберут табличку Келину и памятник, на месте которого якобы отдыхал Петр I.

"Это не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины, которая избавляется от российских имперских маркеров. Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава - город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам! И только мы несем ответственность за пространство нашей страны, свободное от навязанных имперских символов", - написала она в Facebook, комментируя демонтаж памятника Петру І.

Демонтаж памятников в Одессе

В Украине продолжаются процессы декоммунизации и дерусификации. В частности, в стране сносят памятники, переименовывают топонимы, связанные с российским имперским и советским прошлым.

Такие процессы продолжаются в Одессе, где планируют демонтировать 19 памятников и памятных знаков, содержащих символику российской имперской политики. Среди них - бюст российского поэта Александра Пушкина.

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