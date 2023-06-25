Отмечается, что захватчики начали использовать гражданские фуры для перевозки военной техники.

Армия Российской Федерации во временно оккупированном Крыму перебрасывают военную технику при помощи гражданских грузовиков. Вооружение прячут под псевдокрышей, вероятно, для маскировки.

Издание Крым.Реалии пишет, что на трассе "Таврида" заметили фуру с с бронеавтомобилями армии России, предположительно "Тигр". При этом гражданский грузовик был белого цвета, а военная техника находилась на платформе с "крышей". Кроме того, на платформе была еще и задняя "стенка", закрывающая технику от глаз водителей, которые ехал позади.

Стоит отметить, что ранее на полуострове не замечали подобных манипуляций при переброске российской военной техники. Возможно, таким образом оккупанты пытаются скрыть технику от украинских дронов или другого наблюдения сверху.

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Освобождение Крыма - последние заявления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма от российских оккупантов - одна из задач весенне-летней кампании ВСУ.

При этом глава минобороны Великобритании Бен Уоллес верит в то, что украинские защитники способны освободить полуостров до конца года. В свою очередь бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес указал, что армия Украины еще не начали основную фазу контрнаступления, но уже на пути к освобождению Крыма.

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