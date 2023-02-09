Медики прибыли на место уже через 9 минут, поместили женщину в авто и отправились в больницу.

В Одесской области женщина родила двойняшек в автомобиле скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

"Бригада пункта постоянного базирования села Новоградковка Беляевской станции Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области помогла появиться на свет двойняшкам - мальчику и девочке - прямо в карете скорой помощи", - говорится в сообщении

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Отмечается, что вызов на роды поступил на линию "101" из села Барабой Одесского района.

Медики прибыли на место уже через 9 минут, поместили женщину в машину и отправились в больницу.

"Однако в дороге вынуждены были остановиться, ведь малышня не ждала. Роды принял фельдшер Сергей Власов, который отсек новорожденным пуповину и стабилизировал состояние детей и роженицы", - рассказали в пресс-службе.

Затем бригада продолжила движение в родильное отделение Черноморской больницы, где на мать и младенцев уже ожидали медики.

Рождение детей: интересные случаи

В семье военных родилась тройня ребят. Марк, Захар и Святослав – так свою тройню ребят назвала семья военных Юрия и Татьяны Копцов. Малыши родились в один день с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, и родители уже шутят – это знак, что малыши выберут их путь.

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