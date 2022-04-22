Он будет действовать с 23:00 (субботы, 23 апреля) до 5:00 утра (воскресенья 24 апреля).

С субботы на воскресенье на Пасху сокращен комендантский час в Киеве и области.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Ради безопасности граждан и упреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья)", - отмечает он.

Он отметил, что богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.

Кличко призвал всех соблюдать правила комендантского часа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что на Львовщине и Одесщине отменен комендантский час в Пасхальную ночь.

При этом во Львове не будет ночных богослужений на Пасху, а вот в Одессе в церквях и храмах будут проходить праздничные богослужения, которые смогут посетить все верующие.

Вместе с тем правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными на Пасху – враг может устроить провокации.

"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период Пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Таким образом росСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии рф. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей националистических объединений". Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", - говорится в сообщении СБУ.