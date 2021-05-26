В то же время в Украине доля больных детей из числа всех выявленных больных COVID-19 выросла с 4% до 6,5%, что указывает за рост вовлеченности детей в эпидемический процесс.

В конце мая среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине составит 3,4 тысячи в сутки, в начале июня - 2,9 тысячи.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 26 мая - 8 июня 2021 года от Национальной академии наук Украины.

Указывается, что среднее количество новых выражений COVID-19 в Украине уменьшилось до 3 тыс. 767 человек в день, среднее количество летальных случаев составляет 174 смерти в день в среднем за последнюю неделю.

«Согласно прогнозным подсчетам, среднее количество новых случаев равна 3 тыс. 442 в течение неделе 26 мая - 1 июня и 2 тыс. 914 - в течение недели 2-8 июня», - говорится в прогнозе.

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Также отмечается, что наблюдаемая летальность в последние 3-4 недели предварительно составила около 2,9% с пиковым значением выше 3% в течение долгих майских выходных.

В то же время гна сегодняшний день доля больных детей из числа всех выявленных больных COVID-19 выросла с 4% до 6,5%, а госпитализаций - с 2% до 3,7%.

Коронавирус с Украины: последние данные

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 3 тыс. 395 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 189 тыс. 858 человек. Выздоровел 1 млн 990 тыс. 051 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 076 тыс. 621. Летальных случаев зарегистрировано 49 тыс. 893.

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Автор: Константин Гончаров