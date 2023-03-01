Речь идет об усовершенствовании процедуры заключения контракта на службу; соблюдении прав лиц, призываемых по мобилизации.

В Министерстве обороны рассказали, что будет совершенствовано в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Об этом сообщается на сайте Минобороны в Facebook. В сообщении отмечается, что сегодня под председательством первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка состоялось совместное совещание представителей Министерства обороны, Генерального штаба и руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Минобороны отмечают, что полномасштабное вторжение создало новые вызовы на всех направлениях, в том числе и для ТЦК СП - кроме увеличенного объема работы, появился ряд задач, продиктованных войной.

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В сообщении отмечается, что отработан ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны, в частности, относительно: нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП; усовершенствования процедуры заключения контракта на службу; цифровизации работы ТЦК СП; соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации; работы ТЦК СП с родственниками погибших и без вести пропавших.

Скандал вокруг военкоматов

В Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка в связи с гибелью на передовой военного из Тернополя менее чем через месяц после призыва.

В Facebook Тернопольский областной ТЦК СП 19 февраля сообщил, что Богдан Покитко, в соответствии с медицинской комиссией был признан годным проходить военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины и 18 января был призван на военную службу по мобилизации в Тернопольский объединенный городской ТЦК СП на одну из должностей в роту охраны.

Отмечалось, что 12 февраля солдат Богдан Покитко был переведен в новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля 2023 года.

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