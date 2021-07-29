Боеприпас калибра 122 мм разработан для модернизированной системы залпового огня БМ-21У "Верба".

В Украине прошли успешные испытания нового реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Боеприпас от ГП "Конструкторского бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" разработан для модернизированной системы залпового огня БМ-21У "Верба".

"Результаты испытаний "Тайфун-1" будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Буревий", - сказал министр обороны Андрей Таран.

По его словам, КБ "Южное" также с успешным результатом провело государственные (летные) испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Таран рассказал, что во время опытного ремонта они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.

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Министр подчеркнул, что ремонт ракет для "Точки-У" позволит восстановить боекомплект Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению.

Он добавил, что сейчас на завершающем этапе государственных испытаний находится создание высокоточной ракеты калибра 300 мм "Вильха-М" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", разработанной ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".

Таран отметил, что в рамках программы повышения обороноспособности, Минобороны закупит оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". Его производителем является ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля".

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Автор: Тамара Отовская