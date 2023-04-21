Вместе с Олегом Барной в последний путь провели командира егерского взвода Валерия Дорохова.

В Михайловском соборе состоялось прощание с бывший народным депутатом Олегом Барной, который погиб на войне. После службы в храме церемония продолжилась на Майдане Незалежности.

Об этом сообщил корреспондент УНИАН, который побывал в Михайловском соборе. Попрощаться с Барной пришли десятки людей, в том числе экс-президент Украины Петр Порошенко с женой.

Вместе с бывшим нардепом в последний путь проводили командира егерского взвода 31-летнего Валерия Дорохова. Он был родом с Тернопольской области, как и Барна. До 12:00 служба проходила в Михайловском соборе, а затем церемония продолжилась на Майдане. Экс-нардепа похоронят в родном селе Белобожница на Тернопольщине 23 апреля.

Видео дня

Гибель Барны на фронте: что известно

Бывший народный депутат умер 17 апреля в боях под Угледаром. Первым об этом упомянул спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Барна не дожил сутки до своего 56-летия.

В 68-й отдельной егерской бригаде (оебр) им. Олексы Довбуша позже подтвердили гибель экс-нардепа. Как сообщила пресс-служба подразделения, он вызвался поучаствовать в штурме боевых позиций врага. Противника удалось оттеснить, но ценой жизней украинских защитников.

Подробностями гибели Барны поделился Порошенко. По его словам, экс-нардеп в первых рядах шел на штурм и вел огонь с дистанции до трех метров. В бою он получил пулевое ранение в шею, которое стало смертельным.

Вас также могут заинтересовать новости: