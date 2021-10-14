В селе Бышки в свое время был расположен штаб провода ОУН-УПА.

Тернопольская область – богатая местами исторической славы. Одним из таких знаменитых мест военной доблести является село Бышки Козовской общины.

Здесь сегодня, 14 октября, по случаю 79-летия создания УПА состоялся фестиваль духовно-патриотической песни "Бышковская победа". Мероприятие началось с совместного молебна за мир в Украине. Организаторами фестиваля являются Тернопольский областной методический центр народного творчества, Козовской поселковый совет и команда Ивана Чайковского "За майбутнє".

"Сегодня тысячи украинских мужчин и женщин защищают границы родной страны. Они делают это для нас с вами. Мы же в свою очередь должны заботиться о том, чтобы Украина расцветала! Поэтому должны стать настоящими хозяевами этой земли! Большими и малыми делами доказывать, что мы ценим дар, который получили от наших защитников – дар быть свободными", – подчеркнул народный депутат Украины Иван Чайковский.

Владимир Болещук, первый заместитель председателя облсовета, отметил, что основная обязанность каждого украинца – помнить о подвиге Героев и места военной победы.

"Герои живут до тех пор, пока их помнят. Но помнят не только на словах. Помнят поступками и действиями. Приезжают к могилам, где десятки лет похоронены воины, облагораживают их, выкашивают траву, обустраивают памятники, сажают цветы. До таких достопримечательностей делают дорогу, чтобы будущие поколения украинцев могли приезжать и учиться на истории борьбы за украинскую независимость, могли знакомиться с такими патриотическими местами, как Бышки", – подчеркнул Владимир Болещук.

Именно Бышки в 1943-1945 годах было столицей воюющей Украины. Здесь в свое время был расположен штаб провода ОУН-УПА, а сейчас – музей национально-освободительной борьбы им. Якова Бусела, где хранятся личные вещи Романа Шухевича и других воинов.

Автор: Григорий Бондарь