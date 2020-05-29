Торговала информацией о телефонных разговорах: во Львове следователю полиции вручили подозрение
Следователю одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области объявлено о подозрении в торговле персональными данными граждан.
Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины во Львовской области.
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По версии следствия, сотрудница полиции незаконно собирала конфиденциальную информацию о гражданах и продавала ее заинтересованным лицам.
«Стоимость таких услуг зависела от полноты сведений и платежеспособности заказчика», - говорится в сообщении.
Во время обысков в квартире и по месту службы следователя обнаружили личные данные граждан, собранные незаконным путем, и другие материалы, доказывающие противоправные ее действия.
Как сообщили в Государственном бюро расследований, по предварительной информации, следователь подделывала протоколы допроса и вносила в процессуальные документы нужные номера телефонов граждан.
«В дальнейшем она подавала указанные протоколы в суд для получения доступа к конфиденциальной информации мобильных операторов, после чего полученные данные о телефонных звонках и разговорах следователь передавала третьим лицам», - добавили в ГБР.
В настоящее время злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.
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