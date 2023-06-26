Сегодня отмечается День крымскотатарского флага.

Во временно оккупированном Россией Крыму российские полицейские остановили колонну авто под крымскотатарскими флагами, задержали трех крымских татар и оштрафовали их.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, российские оккупанты в очередной раз нарушили права коренного народа Украины.

"Накануне Дня крымскотатарского флага российская полиция в Белогорском районе остановила колонну авто под крымскотатарскими флагами и задержала трех крымских татар", - рассказал он.

По словам омбудсмена, Рустем Курносов, Энвер Асанов и Эбабиль Ибрагимов направлялись к подножию Белой скалы, чтобы совершить восхождение с национальными символами.

Однако, по мнению подконтрольной Кремлю полиции, такое восхождение якобы является массовым и незаконным публичным мероприятием.

На 73-летнего Рустема Курносова и 65-летнего Энвера Усеинова, у которого 3 группа инвалидности и сахарный диабет, силовики составили протоколы.

Впоследствии оккупационный Белогорский райсуд назначил Рустему Курносову и Энверу Усеинову штрафы по 20 тысяч рублей каждому за якобы "организацию или проведение публичного мероприятия без уведомления".

"Требую прекратить систематические преследования крымских татар по национальному признаку на территории полуострова. Призываю международное сообщество присоединиться к защите прав коренных народов Украины, а особенно тех, кто сегодня остается на Крымском полуострове", - призвал Лубинец.

Россия систематически преследует крымских татар в Крыму

Как известно, сегодня отмечается День крымскотатарского флага. Крымские татары являются коренным народом Украины, как и караимы и крымчаки, и большинство из них проживает во временно оккупированном россиянами Крыму. После захвата полуострова Россия систематически преследует, пытает и убивает проукраинское население Крыма.

Именно крымские татары подвергаются наибольшему давлению со стороны оккупационных российских властей Крыма за свою позицию. Более 9 лет они подвергаются систематическим репрессиям, против них фабрикуют дела за якобы терроризм и участие в террористических организациях.

По последним данным, по сфабрикованным "крымским" уголовным делам в СИЗО и тюрьмах России и Крыма продолжают находиться около 120 человек.

Большинство заключенных - именно крымские татары, которых обвиняют в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" или в "украинском националистическом батальоне" - батальоне имени Номана Челебиджихана, а также в пропаганде террористических или экстремистских, с точки зрения РФ, организаций.

Эти организации украинским законодательством не запрещены. Также правозащитники отмечают систематическое нарушение прав крымчан на справедливый суд, ведь в качестве доказательств по этим делам "суды" признают показания анонимных свидетелей, большинство из которых являются сотрудниками ФСБ РФ.

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