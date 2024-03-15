Аж 61% украинцев, работающих в Польше, готовы доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах.

Каждый второй трудоустроенный в Польше гражданин Украины (53%) проживает в 2- или 3-местной комнате - свидетельствует первое в Польше исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов "Работник из Украины - жилье в Польше", проведенного Миграционной платформой EWL, RentLito и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

В свою очередь, 20% респондентов признались, что проживают в комнате самостоятельно, а каждый пятый (19%) делит комнату с четырьмя людьми. Только 4% иммигрантов, работающих в Польше, проживают в 6-местных комнатах.

"В 2015-2020 годах самыми распространенными комнатами для работников были "6-местные", часто оборудованные двухъярусными кроватями, а арендаторами чаще всего были мужчины. Однако после пандемии COVID-19 и российской агрессии против Украины ситуация начала меняться. Для сравнения, в 2023 году наиболее востребованными были 2- и 3-местные комнаты, преимущественно "семейные" номера с мини-кухней, а в дорогом варианте - отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в помещениях воспринимаются уже вне нормы", - комментирует результаты исследования председатель правления RentLito Мария Домбровская.

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Этот факт подтверждается и другими результатами исследования. Вплоть 61% украинцев, работающих в Польше, готовы доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах. Это связано с желанием обеспечить высокий уровень комфорта и приватность в месте проживания.

Решающее значение имеют качество проживания и соседи. Чистота является важным положительным фактором для 96% респондентов. Также на общую оценку места проживания трудоустроенными украинцами влияют соседи по комнате (95%). Среди других факторов респонденты одинаково часто указывали безопасный район (92%), расстояние от рабочего места (92%) и возможность проживания с семьей (88%).

Как проводился опрос

Опрос "Работник из Украины - жилье в Польше" проводили с 13 ноября по 21 декабря 2023 года EWL Group, RentLito и Центр Восточноевропейских исследований Варшавского университета. Всего в исследовании приняли участие 312 граждан Украины, которые работают в Польше.

Украинские беженцы в Польше

Около половины украинцев, находящихся в Польше, не могут определиться с планами по возвращению в Украину, однако количество тех, кто планировал остаться в Польше, уменьшается.

Согласно опросу, 43% украинцев, находящихся в Польше говорят, что трудно определиться с планами по возвращению в Украину. 19% сказали, что планируют остаться в Польше. 15% не приедут ближайшие 5 лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% - в течение года.

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