В городе сегодня будут работать 6 мини-ярмарок в четырех районах города.

В Киеве запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов. Такой запрет будет действовать из-за пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что ночь на 25 марта в Киеве прошла спокойно.

"Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги", - отметили в КГГА.

В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.

"Из-за пожарной опасности запрещено посещать столичные лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов", - отмечается в сообщении.

В КГГА также призвали киевлян не выходить из дома без необходимости и не нарушать правила комендантского часа. Кроме того, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Также В КГГА сообщили, что в Киеве сегодня с 10.30 до 13.00 будут работать 6 мини-ярмарок в четырех районах города.

Адреса ярмарок: Голосеевский район (с 10.00): Голосеевский проспект, 116; ул. Лятошинского, 14; Дарницкий район: ул. Анны Ахматовой, 31; Святошинский район: ул. Гната Юры, 5; ул. Кулибина, 4; Шевченковский район: ул. Ружинская, 18.

"На мини-ярмарках реализовывается картофель, овощи из борщевого набора, бакалея и тому подобное. График работы может оперативно меняться", - говорится в заметке.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве на железнодорожном вокзале создали центр кардиопомощи.

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