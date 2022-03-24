Он расположен на Центральном железнодорожном вокзале и рассчитан на оперативное оказание помощи пассажирам.

24 марта в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале развернули центр кардиологической помощи.

Об этом сообщила пресслужба Укрзалізниці.

Сообщается, что на центральном столичном вокзале врачи-кардиологи института Амосова уже предоставляют пассажирам консультации и проводят осмотры, делают кардиограммы, Эхо-исследования сердца и аритмологию.

"Все процедуры выполняются в медицинском пункте вокзала, вход в который расположен на восточной стороне 1 перрону. Услуга бесплатна для всех пассажиров", - сообщили в Укрзализныце.

Напомним, 23 марта зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов. Речь идет о 7 самолетов, один вертолет, один БпЛА (ОТР) и две крылатые ракеты.

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