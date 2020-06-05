В Киеве возле Кабмина полиция задержала 8 человек за попытку помешать проведению акции

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения задержанных.

В Киеве возле Кабинета министров полицейские задержали 8 человек за попытку помешать проведению акции.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня возле Кабмина представители одной из общественных организаций анонсировали проведение мероприятий с массовым участием граждан.

"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские проводили превентивные меры в отношении подозрительных и агрессивно настроенных лиц, которые не являются участниками этой общественной организации. У таких лиц работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и складные ножи. Восьмерых агрессивно настроенных молодчиков, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали", - говорится в сообщении.

Сейчас с задержанными общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, в Киеве возле здания Кабинета министров проходил митинг «Против полицейского произвола в Украине», в котором приняли участие около 200 человек. Организаторами акции являются Центр гражданских свобод, Украинский Хельсинский союз по правам человека и КиевПрайд.

У участников акции - три требования к правительству. Первое - возобновить остановленную реформу органов внутренних дел для построения полиции, как сервисной службы, второе - обеспечить эффективное расследование нападений и других форм преследования общественных активистов, журналистов, а также представителей дискриминируемых групп, в частности, ЛГБТ-сообщества, ромов и др., третье - ввести практику обязательного рассмотрения и учета в работе выводов и рекомендаций, которые были сделаны в ходе общественного контроля над полицией.

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