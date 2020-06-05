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Акции протеста против Авакова: полиция усилила города копами и нацгвардейцами

12:10, 05 июня 2020
Общество
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5 июня возле Верховной Рады проходит митинг, участники которого требуют отставки Авакова / УНИАН

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, акции проходят в столице и 11 регионах страны.

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"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники структурных подразделений полиции, военнослужащие НГУ, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, работники структурных подразделений полиции, военнослужащие НГУ, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, а также не нарушать общественный порядок.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, возле Верховной Рады проходит митинг, участники которого требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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