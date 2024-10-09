В Киеве состоялась премьера фильма 'Люди из стали' об обороне Мариуполя

В фильме защитники Мариуполя и их родные рассказывают правдивую историю событий, происходивших с февраля по май 2022 года.

В Украинском доме состоялась премьера документальной ленты "Люди из стали" режиссера Сергея Фоменко. Фильм создан при поддержке проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" и "Метинвест". Работа над лентой длилась более 2,5 лет.

В фильме защитники Мариуполя и их родные рассказывают правдивую историю событий, происходивших с февраля по май 2022 года, во время героической битвы за Мариуполь. "Люди из стали" - это также история дальнейшей борьбы семей защитников и защитниц Мариуполя за освобождение из плена своих родных и близких.

"Люди из стали" - это о духе, ответственности, честности и правде. И эту правду - о российских военных преступлениях в Украине, о героизме и мужестве наших людей - "Людей из стали" - должны видеть и слышать люди во всем мире! Чтобы каждый день держать фокус внимания на Украине, чтобы сделать все возможное и невозможное для освобождения из ада плена наших героев. У "Людей из Стали" есть своя миссия и цель - помочь освободить из плена наших людей. Это фильм специального назначения", - рассказывает режиссер ленты Сергей Фоменко.

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Фильм имеет важную адвокационную миссию - сплотить международное сообщество вокруг процесса освобождения военнопленных. Фильм уже показывали в Страсбурге и в украинском доме на Олимпиаде в Париже.

"Сердце Азовстали" продолжает поддерживать адвокационные мероприятия в мире для содействия освобождению защитников Мариуполя из плена. И мы убеждены, что фильм "Люди из стали" должно увидеть максимальное количество людей. Мы должны больше говорить о подвиге защитников Мариуполя всеми возможными языками и способами. Нам нужна международная поддержка. Нам нужно как можно больше слов, фильмов, выставок, других мероприятий для того, чтобы больше людей знали и помнили, через что нашим защитникам и защитницам приходится проходить во вражеском плену", - отметила секретарь наблюдательного Совета "Сердца Азовстали" Татьяна Кухоцкая.

В дальнейших планах режиссера и творческой группы фильма планируется ряд показов в США, Европе и Британии, размещение фильма на стриминговых платформах типа Netflix, а также выход в прокат украинскими кинотеатрами.