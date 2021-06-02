Слабошпицкий - автор более двух десятков книг для детей и юношества, прозы, публицистики и литературной критики.

Сегодня в Киеве пройдут похороны украинского литературоведа, писателя и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого.

Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.

“Церемония прощания с Михаилом Слабошпицким состоится в среду, 2 июня, в Доме писателей (ул, 2). Начало в 10:30. Отпевание в Михайловском соборе с 12:30. Захоронения на Байковом кладбище в 15:00 (33 участок)”, - написала она.

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Михаил Слабошпицкий родился 28 июля 1946 года в селе Марьяновка Черкасской области. Окончил факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, был редактором отдела критики газеты «Літературна Україна», главным редактором газеты «Вісті з України», журнала «Вавилон-XX».

С 1995 года - исполнительный директор Лиги украинских меценатов, директор издательства «Ярославів Вал».

Он отец киносценариста и режиссера Мирослава Слабошпицкого и журналистки Иванны Слабошпицкий.

Автор многочисленных книг, в частности романа «Мария Башкирцева», «Поэт из ада (Тодось Осьмачка)», «Никифор Дровняк из Криницы», «С голоса нашей Клио», «Украинские меценаты», «Украинец, который отказался быть бедным» (о Петре Яцике), «Пейзаж для Помаранчевої революції», «Что записано в книгу жизни. Михаил Коцюбинский и другие», «25 поэтов украинской диаспоры»,

Автор более двух десятков книг для детей и юношества, прозы, публицистики и литературной критики.

Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2005) и многих других престижных премий: имени Леси Украинский (1993), имени Александра Белецкого (1979), имени Елены Пчилки, имени Братьев Лепких (1998), «Берег надежды» имени Василия Симоненко (1999), «Звук паутинки» имени Виктора Близнеца (2001), имени Михаила Коцюбинского (2003), имени Ивана Багряного (2007).

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Автор: Ольга Броскова