150 имен - это о друзьях, городах и персонажах Леси Украинки.

К юбилею Леси Украинки в Киеве презентовали художественный проект "Леся Украинка: 150 имен". Это арт-пространство в Украинском доме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Составители создали выставку так, чтобы поэтессу и драматурга Ларису Косач люди открыли по-новому. А тем более молодежь, которая должна увидеть классика литературы современной женщиной.

150 имен - это о друзьях, городах и персонажах Леси Украинки. Куратором выставки стал галерист Павел Гудимов. Экспозицию собрали в тридцати музеях и фондах. Там и о личной жизни Леси, о ее творчестве и окружении.

В рамках проекта презентовали оперу Влада Троицкого, в которой Леся Украинка и лирическая, и одновременно бунтарская.

"150 имен – это практически метафора, которая дает понять многогранность Леси. Это 150 путешествий, 150 друзей, 150 героев, которые она придумала. Но это так же сотни тех, кто вдохновлялся Лесей", – рассказал искусствовед Павел Гудимов.

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Сегодня, 25 февраля, исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

В 2021 году юбилей писательницы будет отмечаться на государственном уровне по указу Владимира Зеленского. Министерство культуры, и информационной политики запустило сайт "Леся Украинка: 150 имен", где появится перечень всех мероприятий в честь поэтессы, а также уникальные рисунки и брендинг с Лесей, которые можно будет скачать.

Среди других событий также планируются дискуссии на Радио Леся и Косач Talks, экспозиции и перформанс, а также представление полного бесцензурного издания произведений Леси Украинки в 14 томах.

Юбилейные мероприятия будут проводиться несколько дней и их можно будет посетить в Украинском доме (ул. Крещатик, 2).

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Автор: УНИАН