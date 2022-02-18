Полностью закончить все работы обещают осенью. Перекрывать улицу на всей протяженности не планируют.

В середине марта в Киеве начнут капитальный ремонт Крещатика.

"Уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт улицы Крещатик. Работы будут выполнять круглосуточно и первый этап должны закончить в конце мая. В рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров (сделают гранитное мощение), обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации", - цитирует и. о. генерального директора КК "Киевавтодор" Александра Федоренко пресс-служба КГГА.

Кроме того, улица должна получить больше озеленения: на обновленных газонах хотят устроить систему автополива и высадить новые деревья. Также планируют капитальный ремонт подземных пешеходных переходов и обустройство наземных.

"Перекрывать улицу на всей протяженности (от площади Европейской до площади Бессарабской) не планируется. Во время выполнения работ предусмотрено ограничение движения в отдельных кварталах. В частности, на участках улицы Богдана Хмельницкого - Европейской площади и улице Богдана Хмельницкого - Бессарабской площади). Схемы объезда будут опубликованы на ресурсах КГГА и "Киевавтодра" впоследствии", - добавил Федоренко.

Отмечается, что сейчас происходит процесс получения разрешительной документации на проведение работ. Полностью закончить капитальный ремонт Крещатика планируют осенью.

Ремонт Крещатика: что известно

Как сообщал УНИАН, летом 2020 года столичный городской голова Виталий Кличко рассказал, что в 2021 году планируется капитально отремонтировать Майдан Незалежности и улицу Крещатик.

25 мая 2021 года Кличко сообщил, что высадка можжевельника вдоль Крещатика временная, в следующем году его пересадят в киевские парки и скверы. Он добавил, что поскольку каштаны - это символ Киева, то эти деревья будут расти на Крещатике: для этого во время реконструкции главной улицы города должны создать все условия.

Капремонт Крещатика городские власти изначально планировали начать в 2021 году, однако в январе в мэрии сказали, что откладывают работы.

Согласно тендерной документации на официальном сайте госзакупок Prozorro, во время ремонта на Крещатике планируют высадить более 400 каштанов.

Вас также могут заинтересовать новости: