Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали подозреваемого во время похода в кафетерий.

Испанская полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к убийству не менее двух силовиков во время протестов на Майдане в 2013 году. Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск.

Читайте такжеПрезидент вместе с женой почтил подвиг Героев Небесной сотни (фото, видео)Об этом говорится в сообщении на сайте испанской полиции. Сообщается, что расследование в Испании началось в апреле 2020 года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в городе Пусоль.

По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время проводил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, часто менял место жительства в самом Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали мужчину во время похода в кафетерий, передает РБК-Украина.

Также испанское следствие отмечает, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане в Киеве. При этом отмечается, что у него во время акций протестов была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.

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Автор: Ирина Погорелая