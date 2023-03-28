Елена Шуляк добавила, что соответствующую информацию она получила от Хмельницкого горсовета.

Топонимическая комиссия Хмельницкого городского совета планирует назвать одну из улиц города именем Дениса Монастырского - погибшего министра внутренних дел Украины.

"Топонимическая комиссия поддержала предложение комитета госвласти, местсамоуправления, регразвития и градостроительства ВР о переименовании именем погибшего в авиакатастрофе министра внутренних дел Дениса Монастырского одну из центральных улиц, площадей, набережных или один из центральных переулков, проспектов, парков и т.д.", - сообщила в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

Парламентарий добавила, что соответствующую информацию она получила от Хмельницкого горсовета.

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"Напомню, что родной город погибшего Монастырского - Хмельницкий. И учитывая то, сколько ценного он сделал для украинского народа и для нашей победы над оккупантом, было бы честно увековечить память о нем, назвав в его честь улицу на малой родине", - написала Шуляк.

Гибель Монастырского и руководства МВД - детали

18 января в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения было обнаружено 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета находились первые лица Министерства внутренних дел Украины, в частности министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

В Киеве хотят переименовать одну из столичных улиц в честь погибшего экс-главы МВД Дениса Монастырского.