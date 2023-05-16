В Нацагентстве напомнили, что украинское законодательство не допускает осуществления взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом.

Пять человек профинансировали партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" на 3,5 млн грн, однако доход этих лиц не соответствует сумме взносов, предоставленных в поддержку политсилы, поэтому Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не исключает совершения уголовного правонарушения.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК. Отмечается, что Агентство, осуществляя государственный контроль соблюдения установленных законом ограничений по финансированию политической партии "ОПЗЖ", установило признаки нарушений законодательства.

"На счет партии были осуществлены денежные взносы пятью физическими лицами на общую сумму 3 591 550 грн. В то же время НАПК установило, что суммы начисленного дохода этих лиц не соответствуют общей сумме взносов, предоставленных в поддержку этой политсилы", - говорится в сообщении.

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В НАПК пояснили, что эти обстоятельства могут свидетельствовать о том, что средства на поддержку "ОПЗЖ" вносились анонимными лицами с привлечением других физических лиц и использованием их личных персональных данных. "А значит, свидетельствуют о признаках совершения уголовного проступка", - отметили в агентстве.

Так, НАПК направило свое обоснованное заключение по этому поводу в Национальную полицию с просьбой внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований по уголовному проступку и начать досудебное расследование.

В Нацагентстве напомнили, что украинское законодательство не допускает осуществления взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом.

"Уже три года в Украине приостановлена обязанность партий подавать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и год, как НАПК не имеет возможности их проверять. Однако в апреле НАПК возобновило применение механизма государственного контроля за финансами политических партий. Это один из инструментов, который использовался во время комплексной проверки, которые пока приостановлены из - за военного положения", - говорится в сообщении.

Запрет ОПЗЖ в Украине - детали

20 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны приостановила на время действия военного положения деятельность партий, члены которых могут быть связаны с Россией. Среди них, в том числе и "ОПЗЖ".