В Херсонской области три села закрывают на карантин из-за COVID-19

Олешки, Левые Солонцы и Малые Копани с 13:00 25 апреля и до 06:00 27 апреля закрыты на въезд-выезд, там будут проводиться дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни.

В Херсонской области три населенных пункта закрывают на карантин из-за COVID-19.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин - это город Олешки, а также села Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани Голопристанского района.

«В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных COVID-19, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни», - говорится в сообщении.

Населенные пункты будут закрыты на въезд-выезд 13:00 25 апреля и до 06:00 27 апреля.

Отмечается, что в городе Олешки будет установлено 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях - 2, в Левых Солонцах - 2.

Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мер путем круглосуточного патрулирования.