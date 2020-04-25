В Херсонской области три села закрывают на карантин из-за COVID-19
В Херсонской области три населенных пункта закрывают на карантин из-за COVID-19.
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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин - это город Олешки, а также села Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани Голопристанского района.
«В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных COVID-19, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни», - говорится в сообщении.
Населенные пункты будут закрыты на въезд-выезд 13:00 25 апреля и до 06:00 27 апреля.
Отмечается, что в городе Олешки будет установлено 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях - 2, в Левых Солонцах - 2.
Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мер путем круглосуточного патрулирования.