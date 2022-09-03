Преподаватель Харьковского национального университета имени Каразина Михаил Сподарец в начале войны против России проводил свои лекции по литературе из погреба дома.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В начале боевых действий вместо аудитории и доски у него был погреб дома, который он обустроил своими руками.
Укрытие преподавателя выдержало, хотя совсем рядом оккупанты били по заводу и танковому училищу. В результате его студенты смогли закончить учебный год.
Уже этот учебный год преподаватель начал в более стандартных и обычных условиях - он проводит лекции из комнаты собственного дома. При этом он подчеркнул, что постоянная угроза из-за обстрелов оккупантов сохраняется и сейчас.
Педагог рассказал, что почти все его студенты продолжили обучение по курсу, который проводится в режиме он-лайн. Многие из них сменили место жительства из-за войны, а некоторые уехали за границу.
Как сообщал УНИАН, российские войска в ночь на 2 сентября снова обстреляли Харьков. "Прилет" произошел в Холодногорском районе