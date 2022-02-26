В ГСЧС Украины отметили, что никаких проверок не осуществляют.

В Харькове сообщают о лицах, которые представляют собой спасателей и заходят в бомбоубежища и временных укрытий якобы для их проверки.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Внимание! Важная информация! Сейчас наблюдаются случаи, когда до бомбоубежищ и временных укрытий заходят лица, которые представляются сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, и говорят, что им необходимо провести проверку этих сооружений", - говорится в сообщении.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области официально сообщает, что все бомбоубежища, временные укрытия, защитные сооружения, подвалы, паркинги и станции метрополитена круглосуточно открыты для обеспечения безопасности гражданского населения от поражения вражеской авиации и артиллерии.

"Никаких проверок ГСЧС Украины не осуществляет. Будьте бдительными! Обо всех подобных случаях немедленно сообщайте в правоохранительные органы или в Службу спасения по номерам телефонов 101, 102 и 112", - пишут спасатели.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали о пострадавших и убытках от обстрела многоэтажки в Киеве.