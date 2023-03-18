В пассажирских вагонах Киева, Львова и Харькова заметили объявление об опасном преступнике.

В электричках "Укрзализныци" поддержали тренд, который инициировал 17 марта Международный уголовный суд Гааги, по поводу выдачи ордера на арест российского лидера Владимира Путина.

В частности, в пассажирских вагонах Киева, Львова и Харькова заметили объявление о розыске опасного преступника - Путина. Соответствующие фото публикует телеграм-канал "ТыКиев".

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В объявлениях указано, что преступника можно взять живым, но все же лучше, если он будет мертвым - украинцев призывают не сдерживать себя во время ареста Путина.

Международный ордер на арест Путина - главное

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Алексеевны Львовой-Беловой из-за их вероятной причастности к депортации украинских детей.

Это означает, что теперь российским политическим преступникам будет сложно путешествовать по меньшей мере в 123 страны-участницы Римского устава, поскольку на их территории правоохранители будут иметь право арестовать Путина и Львову-Белову.

Как вчера подытожил глава Минюста Британии, лидер РФ не сможет так просто игнорировать этот запрет. Также о последствиях этого решения рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

За историю своего существования МУС также выдал аналогичные ордера таким мировым лидерам-преступникам, как президент Судана Омар аль-Башир, лидер Ливии Муаммар Каддафи, а также президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо.

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