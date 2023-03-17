Глава Минюста Доминик Рааб призвал партнеров консолидироваться для проведения расследования.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб поддержал Международный уголовный суд Гааги в решении выдать ордер в отношении лидера РФ Владимира Путина.

Чиновник пообещал, что Лондон поможет МУС в судебно-медицинской экспертизе и расследовании обвинений, выдвинутых против российского диктатора, сообщает BBC.

"Это будет, как я подозреваю, долгий процесс, но то же самое говорили о Югославии, о Руанде, и многие люди, ответственные за кровопролитие, в итоге оказались в суде", – сказал Доминик Рааб.

Также британский министр отметил, что вскоре Путину будет "трудно", ведь ордер на арест со стороны Гаагского суда автоматически блокирует ему путь в те страны, которые являются членами МУС.

Со своей стороны Рааб призвал партнеров поддержать процесс против Путина, ведь важно, чтобы все мероприятия по расследованию этого дела проводились при полном техническом обеспечении. А именно, криминалистическая экспертиза, опрос свидетелей и другие аспекты расследования.

"Это то, что мы будем делать здесь в Лондоне совместно с нашими голландскими коллегами и нашими партнерами по всему миру", - резюмировал он.

Выдача ордера на арест Путина - основные реакции

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд Гааги выдал международный ордер на арест российского лидера Владимира Путина в связи с его ролью в депортации детей с территории Украины.

Также свое "наказание" получила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Теперь этой "политкоманде" фактически заказан въезд на территорию 123 стран-членов МУС, ведь там правоохранители имеют право их взять под арест.

Это решение уже назвал "историческим" лидер Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что массовая депортация украинских детей не могла осуществляться без участия самого Путина.

Со своей стороны Россия пустилась в "истерику" из-за решения МУС. Там заявили, что оно имеет мало общего с дипломатией, а российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и вовсе отметился апокалиптическим прогнозом для Путина.

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