Текст диктанта о Конституции прочитал известный языковед и ведущий Александр Авраменко.

В Днепре на День Конституции Украины около тысячи жители приняли участие в акции по написанию диктанта под открытым небом.

Жители города собрались на реконструированной площади имени Шевченко, пишет Радио свобода.

Текст диктанта о Конституции прочитал известный языковед и ведущий Александр Авраменко.

По информации издания, желающим не хватило мест за столиками, кое-кто из молодежи писал диктант прямо на газоне.

В мероприятии приняли участие около тысячи днепрян разного возраста, в основном молодежь: зарегистрированных было около полутора тысяч, но прийти части из них помешала жара, предполагают организаторы.

Трое горожан, чьи работы признают лучшими, получат в подарок вышитые рубашки.

В прошлом году в Днепре уже проводили акцию написания диктанта под открытым небом: тогда она проходила в сентябре и была приурочена ко Дню города, а участниками акции были почти 300 днепрян.

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Автор: Олег Давыгора