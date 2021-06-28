В Днепре на День Конституции Украины около тысячи жители приняли участие в акции по написанию диктанта под открытым небом.
Жители города собрались на реконструированной площади имени Шевченко, пишет Радио свобода.
Текст диктанта о Конституции прочитал известный языковед и ведущий Александр Авраменко.
По информации издания, желающим не хватило мест за столиками, кое-кто из молодежи писал диктант прямо на газоне.
В мероприятии приняли участие около тысячи днепрян разного возраста, в основном молодежь: зарегистрированных было около полутора тысяч, но прийти части из них помешала жара, предполагают организаторы.
Трое горожан, чьи работы признают лучшими, получат в подарок вышитые рубашки.
В прошлом году в Днепре уже проводили акцию написания диктанта под открытым небом: тогда она проходила в сентябре и была приурочена ко Дню города, а участниками акции были почти 300 днепрян.
Вас также могут заинтересовать новости:
- 25-я годовщина принятия Конституции Украины: в Верховной Раде начались торжества (фото, видео)
- В Чернигове развернули 200-метровое полотенце единства, изготовленное в технике забойки (фото)
- Швеция передала Украине три копии Конституции Филиппа Орлика-привезут на День Независимости
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram